Власти озвучили стоимость годового обслуживания калининградских фонтанов

В Калининграде 1 мая запустили 23 фонтана, большую часть из которых обслуживает муниципалитет. Как сообщил «Новому Калининграду» директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко, 18 фонтанов находится на балансе его организации. Три из них — плавающие, остальные стационарные.

«Обслуживание всех наших фонтанов обходится в 17 млн в год,- уточнил Демешко. — Это первый год, когда у нас обслуживание осуществляется без промежутков. Даже в зимнее время мы за ними следим. Это позволяет сократить масштабы последствий от действия вандалов».

Глава администрации города Елена Дятлова напомнила, что с 1 мая запустили и пять фонтанов, которые находятся на других территориях (два у ГТРК, а также по одному в зоопарке, в Центральном парке и у Музея Мирового океана).

«Большинство фонтанов у нас уже запущено и до конца дня запустят оставшиеся. Они будут функционировать в течение всего весенне-летнего периода с обязательным профилактическим обслуживанием на день ВДВ. Мы в плане сразу предусмотрели обслуживание именно в этот день», — отметила она.

«Там, где оборудование новое, мы обслуживаем пореже, а где сроки эксплуатации оборудования побольше, стараемся обслуживать чаще», — добавил Демешко.

В 2024 году сотрудниками мэрии было организовано голосовое оповещение, призывающее не купаться в фонтане у памятника морякам-балтийцам. С первого мая это оповещение работает и у некоторых других городских фонтанов.

«Мы пришли к этому, потому что, к сожалению, жители нашего города используют фонтаны как бассейны. Это крайне неправильно. Система фильтрации тут не предусмотрена, поэтому можно заболеть», — отметил Демешко.

Все 23 фонтана будут работать в течение 5 месяцев.

Директор «Службы заказчика» также сообщил, что к началу этого сезона было отремонтировано гранитное покрытие фонтана рядом со стадионом «Балтика».