Мининфраструктуры: рельсобус в Железнодорожный пойдёт по изменённому расписанию

Министерство развития инфраструктуры объявило, что 2 мая «по техническим причинам» будет изменено расписание пригородных поездов в сообщении Калининград — Железнодорожный.

«Рельсовый автобус отправится с Южного вокзала на 1 час позже действующего расписания — в 10:15, из Черняховска — на 55 минут позже — в 11:38. В поселок Железнодорожный поезд прибудет в 12:30, — отмечает пресс-служба министерства. — Обратно из Железнодорожного поезд отправится на 55 минут позже — в 16:20, из Черняховска — в 17:28. Время прибытия в Калининград — 18:41».

В остальные дни, как уточняется, пригородные поезда будут курсировать согласно ранее утвержденному расписанию.

Ранее телеграм-канал КППК сообщил об открытии дополнительных пригородных касс на калининградских железнодорожных станциях с 1 мая в связи с сезонным увеличением пассажиропотока.

В частности, в Калининграде две дополнительные кассы будут открыты в зале пригородных касс на Южном вокзале и две — в центральном тоннеле напротив выхода на платформу № 1 и № 2. При этом одна из них будет работать ежедневно с 6:00. На Северном вокзале в дополнение к четырем кассам будет открыта еще одна напротив досмотрового комплекса, которая также будет обслуживать пассажиров с 6:00.