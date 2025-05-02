Беспрозванных: готовность гигафабрики в Немане составляет 80%

Строительная готовность завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане составляет 80%. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.



«Запуск гигафабрики выводит нас на новый уровень: производство и авто, и батарей будет сосредоточено в области. Строительная готовность завода в Немане уже 80%, в планах в следующем году начать серийное производство», — отметил губернатор.

На фабрике будут производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам гендиректора предприятия Руслана Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в стране производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год.