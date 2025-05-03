Погода в Калининградской области 3 мая

Днём в субботу, 3 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +13°C, на востоке области — +17°C. Ночью — 7°C и 5°C соответственно. Осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно. Температура утром +7,8°C, днём +13,1°C, вечером +9,6°C. Влажность составит ло 78%, давление — 755 мм.