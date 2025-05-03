Погода в Калининградской области 3 мая

Погода в Калининградской области 3 мая
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

Днём в субботу, 3 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +13°C, на востоке области — +17°C. Ночью — 7°C и 5°C соответственно. Осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно. Температура утром +7,8°C, днём +13,1°C, вечером +9,6°C. Влажность составит ло 78%, давление — 755 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «в субботу заметно похолодает, но будет относительно комфортно: в Калининграде и области до +14...+16°C (по области до +17°C, на побережье +10...+13°C), малооблачно/переменная облачность и без осадков».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter