В Минэнерго РФ рассказали о причинах блэкаута в Калининградской области

Отключение электроэнергии в нескольких районах Калининградской области произошло из-за зафиксированного кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона, компенсированного работой противоаварийной автоматики. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Министерство энергетики Российской Федерации.

Ведомство отметило, что энергосистема Калининградской области «подтвердила надежность» после трёх месяцев работы в независимом режиме после выхода из БРЭЛЛ. Суммарная мощность всех объектов генерации составляет 1,88 ГВт. Это в два раза больше пикового энергопотребления региона.

«Инцидент произошел из-за зафиксированного кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона, компенсированного работой противоаварийной автоматики. Благодаря слаженным действиям подача электроэнергии была оперативно восстановлена в полном объеме. <...> Минэнерго будет проведен детальный анализ ситуации и приняты необходимые меры по дальнейшему повышению эффективности электроснабжения Калининградского региона», — говорится в сообщении Минэнерго.

Электроэнергию отключили в нескольких муниципалитетах региона 3 мая в районе 11.50. Калининградцы сообщали, что обесточенными оказались Центральный район, Сельма, Октябрьский остров, Ленинский проспект, район ул. Горького и др. Об отключении электроэнергии сообщали также жители Гвардейска, Немана, Черняховска, Пионерского, Светлого. По информации читателей, блэкаут не коснулся Московского района Калининграда.

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