Проект строительства поликлиники в Московском районе прошёл экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района Калининграда. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство поликлиники запланировано на ул. О. Кошевого и Аллее Смелых. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовил Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» (Калининград). Указанный застройщик — ГКУ «Региональное управление заказчика капитального строительства». Положительное заключение получено 15 августа 2025 года.

Начать строительство новой поликлиники на ул. Кошевого в 2024 году и закончить его «года за два» обещал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов в сентябре 2023 года. «В следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники», — сказал тогда экс-глава региона.

В феврале 2023 года власти объявляли аукцион по выбору подрядчика для проектирования учреждения. Победителем была признана компания «Линия» из Сочи, согласившаяся выполнить работы за 16 млн рублей при начальной стоимости 36,5 млн. Позже контракт с подрядчиком был расторгнут. Стоимость контракта с «Запводпроектом», заключённого в июле 2023 года, составила 20,9 млн рублей.

В конце апреля 2024 года проект одобрил градсовет. В ноябре 2024 года стоимость строительства предложили увеличить с 54,9 до 77,3 млн рублей. Срок реализации денежных вложений при этом продлён до 2026 года.

Шестиэтажную поликлинику со стационарным отделением планируют построить на участке с кадастровым номером 39:15:142025:2082 площадью 13 тысяч кв. м. Предполагается, что учреждение будет рассчитано на работу в две смены и на приём 1120 посетителей в смену, в том числе на 901 посещение для взрослых и 219 — для детей.

В январе 2025 года проект получил отрицательное заключение госэкспертизы. В мае губернатор Алексей Беспрозванных посчитал проектирование поликлиники затянутым и предложил его ускорить. «Поликлиника на Аллее Смелых — затянутый проект. Микрорайон расширяется, нужна необходимая инфраструктура, — заявил глава региона. — Сдвигаем график влево, берём готовый проект, как на Сельме, чтобы быстрее пройти экспертизу и начать строительство. Поликлиника примет больше 50 тысяч жителей и разгрузит ближайшие медучреждения».