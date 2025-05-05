Замок Лабиау в Полесске открыл для посетителей свой восточный флигель (фото)

Замок Лабиау в Полесске открыл для посетителей свой восточный флигель (фото)
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В замке Лабиау, расположенном в Полесске, в минувшие выходные для посетителей открылся восточный флигель. О том, какие выставки там уже работают, «Новому Калининграду» рассказала директор АНО «Культурно-историческое пространство «Замок Лабиау» Анна Антропова.

«У нас там две выставки. Одна называется „История замка — история города“, а вторая — „Бойцы невидимого фронта. Штурм и оборона Лабиау“ (её готовил наш младший хранитель Кирилл Харкевич)», — сообщила Антропова.

Залы, как уточняют волонтёры, готовились к открытию при поддержке спонсоров. В частности, средства на ремонт одного из помещений выделил депутат регионального заксобрания Алексей Мартынец (согласно справке на сайте заксобрания, Мартынец является генеральным директором ООО «Стройтехнологии» и председателем совета директоров ООО «Добринское фермерское хозяйство», работающего на территории Полесского округа — прим. «Нового Калининграда»). Что касается контента, то основную выставку, посвящённую истории города и замка, готовила сама Анна Антропова.

«Зал, где размещается выставка — это бывший токарный цех завода „Янтарь“, который в замке находился. Цеховой дизайн остался, — уточнила Анна. — Сама выставка посвящена тому, как замок формировал городской ландшафт. Дело в том, что средневековые города формировались именно вокруг крепостей. Мы даём представления о том, как замок выглядел в XX веке с разных ракурсов, как выглядел город Лабиау, какие здания сохранились, каких уже нет. Туристы, получив эту информацию, смогут самостоятельно погулять по городу и всё посмотреть».

Напомним, что в начале апреля этого года Черняховская епархия объявила, что замок Лабиау обрёл официальных хозяев. Ими стали представители АНО «Культурно-историческое пространство — замок Лабиау». Фактически команда волонтёров работает в замке уже третий год.

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