Пятёрка из Лабиау и голубь Генрих: замок в Полесске получил официальных хозяев

Замок Лабиау в Полесске обрёл официальных хозяев. О том, что тевтонская крепость теперь находится в управлении АНО «Культурно-историческое пространство — замок Лабиау», в понедельник, 7 апреля, сообщила Черняховская епархия. Фактически команда волонтёров работает в замке уже третий год, но теперь она делает это официально. Чем именно общественники будут заниматься в новом статусе, выяснял «Новый Калининград».

В минувшие выходные замок Лабиау посетил епископ Черняховский и Славский Николай. Вероятно, глава епархии решил лично убедиться в благонадёжности волонтёров, с которыми на прошлой неделе был подписан договор о безвозмездном пользовании, поэтому встретился с ними и заодно осмотрел помещения замка, оценив их состояние.

«Владыка посетил оружейную экспозицию и обсудил планы по дальнейшему использованию помещений замка», — сообщили в епархии.

О том, какие обязательства наложены на волонтёров, на каких условиях им был передан замок и на какой срок, «Новому Калининграду» пообещали ответить в епархии позже, при этом директор АНО «Культурно-историческое пространство «Замок Лабиау» Анна Антропова подтвердила, что договор с епархией о безвозмездном пользовании был подписан 3 апреля, и уточнила, что планов на объект у её команды немало.

Фото: Черняховская епархия

«Мы в замке работаем уже на протяжении трёх лет, — рассказала Антропова. — В прошлом году по согласованию с епархией и с благословения владыки мы создали АНО „Культурно-историческое пространство „Замок Лабиау““. Мы начинали с волонтёрской деятельности и решили просто оформить свои отношения с замком юридически. Чтобы всё было правильно и красиво и чтобы у нас больше не спрашивали, кто мы такие».

Антропова напомнила, что её команда занимается практически всеми помещениями замка, у которых ещё нет арендаторов или пользователей.

«С нами соседствуют парикмахерская, мастерская по ремонту техники и много других контор, — продолжила она. — Они пока никуда не денутся, потому что весь замок мы просто физически охватить не сможем. На данный момент мы занимаемся западным флигелем, к лету открываем экспозицию в восточном флигеле (там сейчас идут работы), а также мы ведём переговоры по поводу открытия помещений в северном флигеле. Дело в том, что городской музей, который там был, не работает в течение года, и поэтому мы выстраиваем коммуникацию с его директором по поводу будущего помещений, которые он занимал».

Анна Антропова рассказала, что, начав заниматься замком, она переехала из Калининграда в Полесск, где сейчас снимает квартиру.

«Мне некомфортно стало мотаться туда-сюда, и чуть меньше месяца назад я арендовала тут квартиру, — сообщила Анна. — Сейчас мы замком занимаемся впятером. Помимо директора АНО, то есть меня, тут работают мой заместитель Юлия Кобылина; наш главный мастер Алексей Мокеров, который обслуживает весь замок по технической части, и два волонтёра из местной молодёжи. Юлия, как и я, из Калининграда, Алексей из Большаково, а наша молодёжь — из Полесска».

Руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что ему пока не сообщали о передаче объекта новому пользователю.

«В целом это позитивное решение, — отметил Маслов, — так как у любого такого памятника (а это объект культурного наследия федерального значения) должен быть хозяин, который поддерживает его в надлежащем состоянии. Однако представителям АНО необходимо обратиться в Службу за официальным разрешением на ведение хозяйственной деятельности в замке».

Анна Антропова пояснила, что весной прошлого года представители Службы госохраны ОКН приезжали на объект и обновляли охранные обязательства: «Мы сами взаимодействием со Службой пока не занимались, договор оформляла епархия. Мы хоть и пользователи, но за само здание целиком отвечает именно она. Без их согласований мы никаких работ не проводим».

Что касается мероприятий в этом году, то сейчас волонтёры подали от замка грантовую заявку в Росмолодёжь. «Если выиграем, то у нас будет ряд мероприятий с мая по октябрь. Если не выиграем, мероприятия всё равно будут, но не такие масштабные», — добавила Антропова.

28 марта о своём рабочем визите в Полесск сообщал губернатор Алексей Беспрозванных. Он писал, что осмотр города начал с посещения замка Лабиау. Анна Антропова рассказала, что экскурсия возымела и первый позитивный эффект — у замка появился первый спонсор.

«После этого визита представители местной администрации и депутаты выступили с инициативой нам помочь. Собственно, одним из спонсором стал депутат регионального заксобрания Алексей Мартынец (согласно справке на сайте заксобрания, Мартынец является генеральным директором ООО „Стройтехнологии“ и председателем совета директоров ООО „Добринское фермерское хозяйство“, работающего на территории Полесского округа — прим. „Нового Калининграда“)», — заключила Антропова, однако не стала конкретизировать, о каких объёмах поддержки идёт речь.

В конце марта этого года министр по культуре и туризму Андрей Ермак заявил, что замок Лабиау должен уже в ближайшее время стать «драйвером туризма в Полесском муниципальном округе».

Ранее волонтёры, работающие в замке рассказывали об особенностях работ по восстановлению. В частности, они объяснили, почему пока не планируют сбивать штукатурку со стен памятника архитектуры (по мнению посетителей, это бы сделало его более привлекательным).

«В нашем случае штукатурка защищает замок от дальнейшего разрушения, — писал ранее администратор паблика, посвящённого замку Лабиау. — В тех местах, которые лишены штукатурки, у нас очень много утрат: кирпич едят птицы, он вымывается водой, страдает от ветра. Без восстановления кладки и обработки спецсоставами всего замка в этом действии для нас будет больше вреда, чем пользы, увы».

Чтобы доказать, что это не шутка, представитель замка продемонстрировал участки кладки, которые, по его словам выклевали голуби. После серии публикациях в СМИ о голубях, поедающих кирпич, волонтёры решили использовать эту историю как повод для привлечения туристов. В паблике замка они разместили несколько авторских изображений с «голубем Генрихом», питающимся историческими строительными материалами.

В течение января в замке Лабиау успели вставить несколько окон с деревянными рамами. Они появились в восточном флигеле и на западном фасаде. Также продолжается работа с водостоками.

Напомним, что год назад в замке Лабиау под слоями осыпавшейся с потолочных сводов штукатурки обнаружили древние росписи. О находке и о перспективах восстановления замка тогда же сообщал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, осмотревший росписи в ходе служебной командировки.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Черняховская епархия