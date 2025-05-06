Мэрия: 7 мая из-за репетиции Парада Победы движение ограничат с 7.00 до 13.00

Утренние репетиции Парада Победы в Калининграде назначены на 7 и 8 мая, движение транспорта будет ограничено с 07:00 до 13:00, сообщила ранее администрация Калининграда в своём телеграм-канале. Также будут изменены маршруты общественного транспорта.



«Адреса, где в это время выставят знаки, запрещающие проезд: Ленинский пр-т (от Шевченко до Черняховского); пл. Победы; Черняховского (от Горького до Ленинского пр-та); Советский пр-т (от Борзова до пр-та Мира); пр-т Мира (от Советского пр-та до Колоскова); Театральная; Гвардейский пр-т (от Румянцева до пл. Победы); Гаражная (от Юношеской до пл. Победы); Баранова (от пл. Победы до Горького); Брамса (от пр-та Мира до Чайковского); Румянцева от (Галицкого до Донского);» — говорится в сообщении.

7 и 8 мая c 07.00 до 13.00 автобусы будут направлены по следующим маршрутам:

— следующие с пр-та Ленинского на ул. Черняховского и ул. А. Невского, будут направлены по пр-ту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

— следующие с пр-та Ленинского на пр-т Мира, будут направлены по

пр-ту Ленинскому, пр-ту Московскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского, ул. Свободной, пр-ту Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по пр-ту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-ту Московскому, пр-ту Ленинскому и далее согласно существующим схемам движения;

— следующие с пр-та Мира на ул. Черняховского, будут направлены по

пр-ту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, пр-ту Советскому, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Нарвской, пр-кту Советскому, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, пр-кту Мира и далее согласно существующим схемам движения;

— следующие с ул. Нарвской на пр-кт Ленинский, будут направлены по

пр-ту Советскому, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской,

пр-ту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева,

пр-ту Московскому, пр-ту Ленинскому и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по пр-кту Ленинскому, пр-кту Московскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского, ул. Свободной, пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, пр-кту Советскому, ул. Нарвской и далее согласно существующим схемам движения;

— следующие с ул. Нарвской на ул. Черняховского, будут направлены по ул. Нарвской, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях;

7 и 8 мая будет организовано движение троллейбусного маршрута № 7 и трамвайных маршрутов №№ 3, 5 с 15.30.

— троллейбусный маршрут № 1 будет направлен по пр-ту Ленинскому с разворотом в районе пересечения с пр-том Московским и далее в обратном направлении согласно существующей схеме движения;



— троллейбусный маршрут № 2, автобусный маршрут № 2А — по пр-ту Московскому до ул. Ген. Галицкого с разворотом на данном перекрестке и далее в обратном направлении согласно существующей схеме движения;

Ранее областное мининфраструктуры опубликовало график движения областных автобусов в дни репетиций Парада Победы в Калининграде. В обратном направлении автобусы пойдут по тем же маршрутам.

