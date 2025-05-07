В день репетиции Парада Победы Калининград встал в десятибалльных пробках

В день репетиции Парада Победы Калининград встал в десятибалльных пробках
Скриншот карты сервиса «Яндекс Пробки»
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Утром в среду, 7 мая, в Калининграде сложилась напряжённая дорожно-транспортная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в городе образовались десятибалльные заторы.

В пробках «встал» практически весь центр Калининграда и прилегающие улицы. Заторы в том числе образовались на Московском проспекте, ул. Невского, Черняховского, Горького, проспекте Мира и др.

Причина напряжённой дорожной обстановки — ограничение движения транспорта в центре в связи с репетицией Парада Победы. Напомним, оно действует с 7 до 13 часов.

«Адреса, где в это время выставят знаки, запрещающие проезд: Ленинский пр-т (от Шевченко до Черняховского); пл. Победы; Черняховского (от Горького до Ленинского пр-та); Советский пр-т (от Борзова до пр-та Мира); пр-т Мира (от Советского пр-та до Колоскова); Театральная; Гвардейский пр-т (от Румянцева до пл. Победы); Гаражная (от Юношеской до пл. Победы); Баранова (от пл. Победы до Горького); Брамса (от пр-та Мира до Чайковского); Румянцева от (Галицкого до Донского);» — предупреждали ранее в администрации Калининграда.

Временно изменены маршруты общественного транспорта, в том числе областного. Традиционно «подскочили» и цены на такси.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter