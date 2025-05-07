В день репетиции Парада Победы Калининград встал в десятибалльных пробках

Утром в среду, 7 мая, в Калининграде сложилась напряжённая дорожно-транспортная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в городе образовались десятибалльные заторы.

В пробках «встал» практически весь центр Калининграда и прилегающие улицы. Заторы в том числе образовались на Московском проспекте, ул. Невского, Черняховского, Горького, проспекте Мира и др.

Причина напряжённой дорожной обстановки — ограничение движения транспорта в центре в связи с репетицией Парада Победы. Напомним, оно действует с 7 до 13 часов.

«Адреса, где в это время выставят знаки, запрещающие проезд: Ленинский пр-т (от Шевченко до Черняховского); пл. Победы; Черняховского (от Горького до Ленинского пр-та); Советский пр-т (от Борзова до пр-та Мира); пр-т Мира (от Советского пр-та до Колоскова); Театральная; Гвардейский пр-т (от Румянцева до пл. Победы); Гаражная (от Юношеской до пл. Победы); Баранова (от пл. Победы до Горького); Брамса (от пр-та Мира до Чайковского); Румянцева от (Галицкого до Донского);» — предупреждали ранее в администрации Калининграда.

Временно изменены маршруты общественного транспорта, в том числе областного. Традиционно «подскочили» и цены на такси.