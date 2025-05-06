В Краснознаменске губернатора попросили помочь с оформлением гастарбайтеров

Губернатора Алексея Беспрозванных попросили оказать содействие в ускорении процедуры оформления трудовых мигрантов. Разговор об этом зашёл во время встречи с малым и средним бизнесом Краснознаменского округа во вторник, 6 мая.

Предприниматель Владимир Хидирян, который занимается в Краснознаменском районе разведением молочного крупного рогатого скота и лошадей, имея около полутора тысяч га земли, сообщил, что у него возникли серьёзные трудности с привлечением на работу иностранцев. По словам Хидиряна, ранее он получил грант по программе «Агростратап», после чего поголовье КРС у него выросло до 200, и теперь ему не хватает местных кадров для обслуживания стада.

«Чтобы реализовать своё молоко, мы доим коров советским колхозным способом, и поэтому наша цена отличается в два раза от рыночной, — заявил Хидирян. — Кроме того, у нас не хватает рабочих рук, и мы привлекаем иностранную рабочую силу. Но, оформляя рабочие патенты на узбеков, мы сталкиваемся с Фрунзе, 6 (Управление по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“)».

Фермер объяснил, что накануне встречи с губернатором он лично пять дней «с пяти утра до восьми вечера» занималсяся решением вопроса по получению патентов для своих сотрудников.

«Имея все документы на руках, невозможно оформить патент, — продолжил он. — На получение патента 1800 человек в очереди. У меня вчера был сорок первый талон. Передо мной тридцать человек обслужили, а остальных... Я сидел в очереди с девяти утра, и в шесть вечера мне сказали: „Вы свободны, всё“. То есть, я сидел и ждал весь день. А там имеется 11 окон, которые приняли 30 человек. Нормально?»

Далее Хидирян признался, что не может себе позволить платить зарплаты, как на предприятиях более крупных конкурентов, из-за чего приходится нанимать иностранцев.

В ходе той же беседы коллеги Хидиряна, представляющие другие бизнес-направления Краснознаменского округа заявили, что для них проблемой номер один стало строительство гигафабрики под Неманом. По их словам, представители «Росатома» предлагают своим сотрудникам зарплаты от ста тысяч рублей, которые не может себе позволить малый и средний бизнес муниципалитета. В итоге, в районе сложился жёсткий дефицит кадров.

В ноябре 2024 года стало известно, что в 2025 году в Калининградской области будет действовать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по 17 видам деятельности. Соответствующий указ со списком, подписанный губернатором региона Алексеем Беспрозванных, был опубликован на портале правовой информации.