В Калининградской области запретили привлекать на работу мигрантов в 17 сферах (список)

В 2025 году в Калининградской области будет действовать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по 17 видам деятельности. Соответствующий указ, подписанный губернатором региона Алексеем Беспрозванных, опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Срок, в течение которого предприниматели должны привести «численность используемых ими иностранных работников в соответствие запрету» составляет три месяца со дня вступления в силу документа.

Запрет вводится по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным ОКВЭД:

1) производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (код 10.71.1);

2) производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (код 10.71.2);

3) производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов (код 10.71.3);

4) производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86);

5) торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код 46);

6) торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код 47);

7) регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (код 49.31.21);

8) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32);

9) регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении (код 49.39.11);

10) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (код 55.20);

11) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56);

12) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (код 63.11);

13) деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код 78);

14) образование дошкольное (код 85.11);

15) образование начальное общее (код 85.12);

16) образование основное общее (код 85.13);

17) образование среднее общее (код 85.14).

Напомним, ранее власти предложили продлить список ограничений по работе мигрантов на 2025 год.

Патенты получают иностранные граждане, которые прибывают в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом, за исключением приезжих из государств, входящих в Евразийский экономический союз (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении). В Калининградской области вводят ограничения на работу таких мигрантов с 2021 года. Как пояснял ранее экс-губернатор Антон Алиханов, эти меры принимаются «с целью поддержания достойного уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест» для жителей региона.