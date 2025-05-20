Беспрозванных показал проекты благоустройства территорий в семи муниципалитетах

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Губернатор Алексей Беспрозванных показал визуализацию проектов благоустройства территорий в семи муниципалитетах. Как сообщил он своём телеграм-канале, заявки будут отправлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

В число территорий для благоустройства вошли новая набережная Деймы в Гвардейске, зелёный сквер в Советске, Центральный квартал Правдинска, городские площади Багратионовска и Немана, реконструкция Комсомольской улицы в Пионерском и туристический парк на Шешупе в Краснознаменске.

Изображения: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

«В каждом муниципалитете сформируем новое комфортное пространство для жителей, в том числе с использованием федеральных средств, — пообещал губернатор. — Остальные округа готовят проекты на следующий год. Желаю удачи в отборе, верим в победу всех семи заявок. Только такие установки».

Напомним, что калининградцы также могут выбрать территорию для благоустройства из 20 объектов. В их числе территория у бастиона «Обертайх», Старопрегольская набережная, сквер Шопена, Семейный сквер и др. В настоящее время лидирует территория Зимнего озера на ул. Судостроительной.

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