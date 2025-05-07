Башкирова: репетиции парада Победы 8 мая в Калининграде не будет

Репетиции парада Победы 8 мая, в четверг, в центре Калининграда не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова. В мэрии уточнили, что движение нигде ограничиваться не будет, общественный транспорт пойдёт по привычным маршрутам.

Ранее власти предупреждали, что 8 мая — резервный день для репетиции парада Победы, в случае необходимости планировалось провести её утром.

Сам Парад Победы состоится 9 мая. Подробнее о схеме движения транспорта в этот день читайте в нашей публикации по ссылке.

Напомним, вечерние репетиции парада прошли 2 и 5 мая. Утренняя репетиция прошла в среду, 7 мая. Дороги были перекрыты с 7.00 до 13.00, отмечались 10-балльные пробки. Также калининградцы жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

В преддверии юбилея: в Калининграде начались репетиции парада Победы-2025