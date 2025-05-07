Башкирова: репетиции парада Победы 8 мая в Калининграде не будет

Все новости по теме: День Победы

Репетиции парада Победы 8 мая, в четверг, в центре Калининграда не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова. В мэрии уточнили, что движение нигде ограничиваться не будет, общественный транспорт пойдёт по привычным маршрутам.

Ранее власти предупреждали, что 8 мая — резервный день для репетиции парада Победы, в случае необходимости планировалось провести её утром.

Сам Парад Победы состоится 9 мая. Подробнее о схеме движения транспорта в этот день читайте в нашей публикации по ссылке.

Напомним, вечерние репетиции парада прошли 2 и 5 мая. Утренняя репетиция прошла в среду, 7 мая. Дороги были перекрыты с 7.00 до 13.00, отмечались 10-балльные пробки. Также калининградцы жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

В преддверии юбилея: в Калининграде начались репетиции парада Победы-2025

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter