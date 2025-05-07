Аэропорт «Храброво» просит авиапассажиров приезжать заблаговременно

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Аэропорт «Храброво» просит авиапассажиров приезжать заблаговременно в связи с перебоями в работе мобильного интернета и мобильной связи. Также сотрудники аэропорта предупреждают об изменениях в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Об этом говорится в телеграм-канале «Храброво».

«Просим заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения регистрации. Пассажиров, вылетающих без багажа и имеющих мобильные посадочные талоны, просим прибыть в аэропорт заранее. Это необходимо для печати посадочных талонов в киосках самостоятельной регистрации или на стойке информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Храброво» предупреждает, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде аэропортов, в аэропорту Калининграда отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. «Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», — сообщили в «Храброво». Уточнить статус рейса можно на сайте или по телефону +7 (4012) 550-550.

Отметим, по данным онлайн-табло аэропорта «Храброво» на 11.30 задерживался прилет семи рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, четыре рейса из Москвы отменены. На вылет отмечалась задержка четырех рейсов, еще четыре отменены.

Ранее жители Калининграда пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Отмечаются проблемы с работой банкоматов и безналичной оплатой в магазинах в центре города. 

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