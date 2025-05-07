Глава администрации Краснознаменска: хочу сделать из города Зеленоградск

Глава администрации Краснознаменского округа заявил, что хочет сделать из Краснознаменска курортный город. Это признание он сделал во время выездного заседания правительства Калининградской области 6 мая.

Чубарев представил губернатору и региональному кабмину две фотографии Краснознаменска и Зеленоградска и обратился к ним: «Что-то есть общее, да?» По его словам, туризм сейчас является трендом в регионе. Глава администрации считает, что спрос на санаторное лечение в Краснознаменске будет, так как популярным местом ранее был литовский Друскининкай.

«Мне как-то сказали: „Не делайте из Краснознаменска Зеленоградск“. А я вот прямо хочу. Я хочу сделать из него санаторно-курортный город и нашёл единомышленников. <...> Раньше здесь рядом, в Литве, в советское время был санаторий в Друскининкае в сосновых борах, очень пользовался популярностью. Я думаю, что Краснознаменск достоин того, чтобы здесь благодаря тому, что инфраструктуры промышленной нет, всё как бы девственное и красивое, санаторный комплекс [построить] с действующей инфраструктурой», — рассказал сити-менеджер.

Чубарев продолжил, что власти муниципалитета хотят обустроить зону за плотиной возле реки Шешупе. Для этого округ будет участвовать в программе благоустройства, однако из-за небольшого количества населения сможет претендовать на выделение по 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов,что вдвое меньше оценочной стоимости этого проекта. Сити-менеджер пояснил, что там можно будет проводить фестивали и другие мероприятия, эту зону также сможет использовать малый и средний бизнес туристической направленности.

«Я думаю, что этот проект как-то должен заслужить внимание [Российской] Федерации. Он абсолютно рабочий. Это не просто парк, где пришли и посмотрели, а это такая деловая зона, которая нам позволит сделать малый бизнес в рамках развития туризма», — заключил глава администрации Краснознаменска.

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