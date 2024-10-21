Импортозамещение Друскининкая: как власти собираются развивать Краснознаменск

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Краснознаменск — маленький городок, в котором живёт три с половиной тысячи человек. В центре — памятник Ленину на огромном постаменте, на горе — бывшая кирха, в которой сейчас располагается местный приход Русской православной церкви. Ещё одна достопримечательность — плотина на реке Шешупе. В реке, кстати, водится рыбец, и много лет здесь проводится конкурс «Краснознаменский рыбец». Местные власти и бизнес считают, что муниципалитет должен развиваться как рекреационный центр и заменить собой литовский Друскининкай. В пресс-туре для СМИ побывали и журналисты «Нового Калининграда».



Пресс-тур в один из самых отдалённых муниципалитетов Калининградской области организовал зеленоградский отельер Сергей Куренков. Несколько лет назад он выкупил заброшенное здание бывшей гостиницы «Вербена» в центре города, в сентябре 2024 года отель со СПА-комплексом, рассчитанный на 30 номеров, был введён в эксплуатацию. Куренков выбрал для него концепцию санаторного отдыха с четырёхразовым питанием, где стоимость в сутки на одного человека начинается от 4000 рублей. На отсутствие клиентов отельер не жалуется — по его словам, проект уже вышел на окупаемость. Пока что среди гостей — в основном люди приезжие. Однако Сергей Куренков считает, что и жители Калининградской области должны открыть для себя Краснознаменск.

Глава местной администрации Дмитрий Чубарев на встрече с журналистами рассказал, что рекреация на сегодня — это основной вектор развития Краснознаменского района. По его словам, в последние годы район развивался как сельскохозяйственный, чуть ли не единственный промышленный проект, который был реализован на его территории, — это кирпичный завод. При этом из-за отдалённости муниципалитета и сложной логистики развитие промышленности на его территории маловероятно, поскольку приходится тратить «15 тысяч рублей, чтобы привезти комплектующие из Калининграда и вывезти обратно».

Как отметил Чубарев, несколько лет назад экс-глава региона Антон Алиханов предложил выбрать для округа рекреационный вектор развития. Местные власти решили рассматривать Краснознаменский район как потенциальную замену литовского Друскининкая. «Это тишина, информационный детокс. Здесь леса, в которых грибы и ягоды, родники с чистейшей водой. Здесь в пос. Неманское замечательный музей», — рассказал Куренков.

«Есть инфраструктура, газ, электричество, пустующие площади. <...> И фактически вся инфраструктура — сосновые боры, вода и прочее — всё есть. <...> Наша задача — часть этого [туристического] потока взять по интересам и переместить его сюда, где тихо, размеренно, с процедурами, со спокойным отдыхом, — рассказал Чубарев. — У нас нет вредных предприятий. 60% нашего района — это леса. У нас прекрасная живописная, подчеркиваю, безопасная река, потому что глубина совершенно небольшая. <...> Живописные дороги, не загруженные транспортом. Даже не надо строить какие-то велосипедные дорожки, у нас совершенно всё спокойно, никакого движения по тем дорогам, которые проходят через лес».

Кстати, немалая часть жителей областного центра ни разу не была в Краснознаменске, не заезжал сюда, по словам Сергея Куренкова, даже министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Что впрочем неудивительно — между Калининградом и этим муниципалитетом нет даже прямого автобусного сообщения — добраться сюда общественным транспортом можно только через Советск (до Советска на автобусе, оттуда еще полчаса на маршрутке до Краснознаменска).

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»