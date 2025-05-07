РЖД о вагонах для поездов в Калининград: обновляются постепенно

Парк вагонов Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») обновляется постепенно, процесс зависит от ряда факторов. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК» (дочерней компании АО «РЖД») в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался обновления подвижного состава.

«Парк вагонов Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“) обновляется постепенно. Этот процесс зависит от ряда факторов, в том числе, возможностей предприятий, которые занимаются производством нового подвижного состава или проведением капитально-восстановительного ремонта вагонов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее экс-заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов обратил внимание, что поездки на поездах в остальной России имеют куда более высокое качество, чем в Калининградской области. «Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».