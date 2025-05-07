РЖД о вагонах для поездов в Калининград: обновляются постепенно

РЖД о вагонах для поездов в Калининград: обновляются постепенно
Обновленный плацкартный вагон в поезде «Янтарь», фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: КЖД

Парк вагонов Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») обновляется постепенно, процесс зависит от ряда факторов. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК» (дочерней компании АО «РЖД») в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался обновления подвижного состава.

«Парк вагонов Федеральной пассажирской компании (АО „ФПК“) обновляется постепенно. Этот процесс зависит от ряда факторов, в том числе, возможностей предприятий, которые занимаются производством нового подвижного состава или проведением капитально-восстановительного ремонта вагонов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее экс-заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов обратил внимание, что поездки на поездах в остальной России имеют куда более высокое качество, чем в Калининградской области. «Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter