Горвласти рассказали, сколько потратили на подготовку памятников ко Дню победы

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Городские власти рассказали, сколько потратили на подготовку военно-мемориальных объектов ко Дню победы в Калининграде. Сумму в эфире «ГорПросвета» 7 мая назвал начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков.

Согласно презентации спикера, на подготовку военно-мемориальных объектов в Калининграде в 2025 году потратили 5,6 млн рублей. Восстановление планировали закончить к 4 мая. По словам Золошкова, все работы были выполнены в срок.

«Сразу хочется отметить, что никаких глобальных работ в этом году мы не планировали. <...> Эти объекты пережили зиму, а у нас зима с частыми оттепелями и регулярными заморозками — естественно, такой климат. Каменные, бетонные памятники плохо переносят такой перепад температур, их нужно было помыть, покрасить, кое где поменять плитку, восстановить лакокрасочное покрытие на металлических элементах этих объектов. Этим мы и занимались», — рассказал Золошков.

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