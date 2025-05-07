Горвласти рассказали о планах на реставрацию монумента «1200 гвардейцам»

Горвласти рассказали о планах на реставрацию монумента «1200 гвардейцам»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Городские власти рассказали о планах на реставрацию монумента на мемориале «1200 гврадейцам» в Калининграде. Об этом в эфире «ГорПросвета» 7 мая заявил начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков.

Он отметил, что памятник является первым монументом в СССР, который воздвигли на месте массового захоронения солдат. Его передали в муниципальную собственность в 2023 году. Сейчас он, по словам Золошкова, нуждается в капитальном ремонте. Для этого власти разрабатывают сейчас техническое задание на проектирование работ.

Чиновник также заявил, что городские власти нашли «близнеца» калининградского монумента — монумент победы в Минске. Его недавно отремонтировали, поэтому администрация Калининграда намерена использовать помощь белорусов, чтобы избежать «новодела».

«В наших планах, конечно, — обратиться в Мингорисполком (орган исполнительной власти Минска — прим. „Нового Калининграда“), который этот объект отремонтировал в 2019-2020 годах. Конечно, мы бы хотели получить помощь от минчан в методическом плане», — рассказал Золошков.

Он также напомнил, что на плитах «1200 гвардейцам» несколько раз пытались увековечить захороненных солдат. Эти данные, по словам чиновника, не соответствуют информации ОБД «Мемориал»*. Согласно сервису, достоверно установлены имена 86 воинов из 1200, которые захоронены на этом месте.

«Поэтому тут надо разобраться: как, что и где, чтобы потом у горожан не было резонных и обоснованных вопросов, почему та или иная фамилия тут отлита или выбита», — резюмировал Золошков.

Ранее начальник отдела охраны ОКН и туризма администрации Калининграда рассказал, что на подготовку военно-мемориальных объектов в Калининграде в 2025 году потратили 5,6 млн рублей. Восстановление планировали закончить к 4 мая. По словам Золошкова, все работы были выполнены в срок.

* Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" — Организация внесена Минюстом в реестр реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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