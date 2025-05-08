Минтранс уточнил, когда российские авиакомпании вернутся к штатному расписанию

Российские авиакомпании, которые столкнулись с ограничениями воздушного движения за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга. Такой прогноз сделали в Минтрансе РФ, пишет «Интерфакс».

«Сейчас аэропорты московского региона — „Шереметьево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“ — работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек. Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — сообщили в Минтрансе.

Также в ведомстве отметили, что на ключевых железнодорожных направлениях на ближайшие даты имеются свободные места. При необходимости по заявке Росавиации количество мест может быть увеличено за счет изменения схем поездов, добавления вагонов.

Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, ограничения на полеты в Центральной России из-за массовой атаки беспилотников коснулись не менее 60 тыс. пассажиров. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией страны более 500 БПЛА. Ограничения на посадку и вылет вводились в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Авиакомпании России объявили о возможности возврата денег из-за отмены рейсов в Москву. Заявления «Аэрофлота», «Сибири» и «Уральских авиалиний» были опубликованы накануне в их телеграм-каналах.