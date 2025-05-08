КЖД: 9 мая в полдень калининградские поезда дадут гудок Победы

9 мая на Калининградской железной дороге пройдет Всероссийская акция «Гудок Победы». Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Ровно в полдень машинисты всех поездов, которые будут находиться в пути, дадут продолжительный звуковой сигнал в ознаменование 80-летия окончания Великой Отечественной войны. В акции примут участие 38 грузовых и пассажирских тепловозов, электропоездов и рельсовых автобусов пригородного сообщения», — уточнили железнодорожники.

Напомним, ранее на Калининградской магистрали курсировал «Эшелон Победы». Состав проехал более 700 км, сделав остановки на станциях Балтийск, Багратионовск, Нестеров, Гусев, Черняховск, Полесск и Советск. Завершился проект 4 мая на Северном вокзале Калининграда.