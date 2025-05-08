Новым папой римским впервые стал американский кардинал

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В Ватикане конклав выбрал нового римского папу. Им стал стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, он возьмет имя Лев XIV, объявили сообщает «Интерфакс».

Американо-перуанский кардинал Прево родился в Чикаго в 1955 году. Он учился в семинарии Ордена Святого Августина. Прево получил степень бакалавра математических наук в Университете Вилланова в 1977 году. В том же году Он присоединился к Августинскому ордену и принял первые обеты. Имеет степень магистра богословия. Был рукоположен в священники Ордена Святого Августина в Риме в 1982 году. Долгоe время Прево служил в Перу, а в феврале 2025 годы папа Франциск возвёл его в сан кардиналов-епископов", — уточняет информагентство.

Как подчеркивает ТАСС, кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра.


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