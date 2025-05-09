В онкоцентре обещают открыть урологическое отделение

В онкологическом центре Калининградской области планируется создание урологического отделения. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



«В онкологическом центре Калининградской области планируется создание урологического отделения. Медицинское учреждение на данном этапе находится в процессе получения соответствующих лицензий», - сообщили в министерстве.

Отметим, ранее читатель «Нового Калининграда» сообщил, что пациенты с онкологией проходят в настоящее время лечение в урологическом отделении Калининградской областной больницы, условия в котором далеки от комфортных.