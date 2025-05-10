В Ростове-на-Дону сообщили о переезде амурского тигра в Калининградский зоопарк

В Ростове-на-Дону сообщили о переезде амурского тигра в Калининградский зоопарк
Амурский тигр Жигер. Изображение: скриншот видеозаписи Ростовского зоопарка
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Калининградский зоопарк ждёт переезда амурского тигра Жигера из Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале донского зоосада.

«Друзья, близится время расставания с нашим тигрёнком. В мае самец переедет в Калининградский зоопарк, один из лучших в России, чтобы по программе сохранения вида создать пару и продолжить свой род. Ещё недавно эти дикие кошки были на грани исчезновения. Согласно данным 2024 года, популяция амурских тигров в дикой природе увеличивается и насчитывает 750 особей», — говорится в сообщении.

В конце апреля Калининградский зоопарк пополнил тундровый волк Велес. Его появление было анонсировано в середине месяца, так как «наша Веста заждалась компанию». Помимо него, зоопарк планирует привезти пару ящериц тегу, самку японского журавля, пару полярных птиц, самку краснорукого тамарина, серебряного лофура, самку кошачьего лемура и др.

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