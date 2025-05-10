В Ростове-на-Дону сообщили о переезде амурского тигра в Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк ждёт переезда амурского тигра Жигера из Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале донского зоосада.

«Друзья, близится время расставания с нашим тигрёнком. В мае самец переедет в Калининградский зоопарк, один из лучших в России, чтобы по программе сохранения вида создать пару и продолжить свой род. Ещё недавно эти дикие кошки были на грани исчезновения. Согласно данным 2024 года, популяция амурских тигров в дикой природе увеличивается и насчитывает 750 особей», — говорится в сообщении.