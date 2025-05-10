Проект капремонта погранперехода в Мамоново прошёл экспертизу

Проект капитального ремонта МАПП Мамоново (Гжехотки) в Багратионовском округе прошёл экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

Полное наименование работ: «Разработка проектной документации по комплексному капитальному ремонту МАПП Мамоново (Гжехотки) для нужд Калининградского филиала ФГКУ Росгранстрой». Документацию для процедуры подготовила казанское ООО «Центр экспертизы и геоизысканий». Экспертиза прошла 7 мая. Решение выносило «Главное управление государственной экспертизы» в Москве. Заказчиком работ является «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы».

Росгранстрой заявлял о планах реконструировать пункты пропуска через госграницу в Чернышевском и Багратионовске в конце 2021 года. О том, что работы намерены провести на территории трёх погранпереходов, включая Мамоново — Гроново, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов сообщил в декабре 2022 года. В июне 2024-го грядущую реконструкцию обсудили представители Минтранса и Федеральной таможенной службы.