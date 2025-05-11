В Калининграде озвучили зарплату сезонных спасателей

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Зарплата сезонных матросов-спасателей в Калининграде составляет порядка 25-30 тысяч рублей. Об этом рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Яков Филатов, отвечая на вопросы членов постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

«Если говорить про профессиональных спасателей, они у нас получают на сегодняшний день достойную зарплату. И мы в некоторых местах даже обгоняем немножко МЧС. А сезонные матросы-спасатели — ну, где-то будет выходить на руки порядка 25−30 тысяч. Это с учётом дежурства два через два. Понятное дело, что по зарплате сезонных матросов-спасателей нас обгоняют в приморских городах», — отметил Филатов.

Он также рассказал о том, что с компанией, которая в этом году проводит обучение сезонных матросов-спасателей, управление сотрудничает «не первый раз». «Занятия проводят качественно, ребята получают хорошую подготовку и, в принципе, доказывают свои умения и знания в период купального сезона. У нас было много примеров, когда именно сезонные матросы-спасатели спасали людей на городских пляжах без помощи профессионалов практически», — заявил Яков Филатов.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, речь идёт о частном образовательном учреждении дополнительного образования «Служба охраны труда». Победитель торгов снизил начальную стоимость контракта с 250 до 200 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Обучить планируют 20 человек. Услуга оказывается по заявкам заказчика с даты заключения контракта до 25.12.2025 г. по мере формирования групп (от 5 человек). Применение дистанционных образовательных технологий не предусмотрено. Объём обучения — «не менее 72 часов». Из них практических занятий — не менее 40%. Форма итоговой аттестации — экзамен.

Всего в Калининграде планируют трудоустроить 38 сезонных матросов-спасателей. «В среднем к нам приходит на купальный сезон порядка 15 человек, которые в предыдущие годы уже у нас работали. Это такая статистика», — добавил Филатов.

23 мая в Калининграде планируют развернуть семь спасательных постов: три — на Голубых озёрах и по одному — на озере Карповском, Пелавском, Шенфлиз и городском пляже «Мечта». На Голубых озёрах и озере Пелавском, как отметили в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», будут функционировать адаптивные пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья. На шести постах планируют оборудовать места для купания детей.

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