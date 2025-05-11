Подготовку к купальному сезону в Калининграде планируют завершить 22 мая

Завершить подготовку к купальному сезону в Калининграде планируют 22 мая. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

Как напомнил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Яков Филатов, для организованного купания в областном центре разрешено использовать «традиционные места отдыха» — Голубые озёра, озеро Карповское, Пелавское, Шенфлиз, а также обводнённый карьер в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежный.

Согласно утверждённому плану подготовки к купальному сезону, в апреле и начале мая в Калининграде были проведены водолазные обследования дна водоёмов, разрешённых для купания, очистка их от мусора и опасных предметов, а также тактико-специальные учения с поисково-спасательной службой по отработке приёмов и способов спасения людей на воде. Подготовлены плавсредства и оборудование спасательных постов, установлены 108 знаков о запрете купания в местах, не предназначенных для этого.

«Подведомственными учреждениями комитета городского хозяйства и строительства организованы работы по очистке водной глади в районе рекреационных зон. Это озеро Пелавское, Шенфлиз, Карповское, Голубые озёра и пляж СНТ „Мечта“. Поданы заявления в Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы рекреационных зон водоёмов, определённых для купания, с целью получения заключения управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Мы предполагаем, что положительное заключение должно быть выдано где-то до 28 мая», — отметил Яков Филатов.

Он также рассказал об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий. Первый этап работ, по его словам, уже завершён. Второй этап планируют начать 12 мая в районе СНТ «Мечта». До 20 мая работы намерены провести и на остальных пляжах.

В оставшееся до начала купального сезона время запланирован отбор кандидатов на должности сезонных матросов-спасателей и их обучение. Всего планируют трудоустроить 38 человек. Работа ведётся с руководством и студентами вузов и ссузов.

«Готовятся к установке на городских пляжах спасательные модули, информационные знаки и стенды с правилами поведения на воде. 23-го числа планируется развернуть семь спасательных постов. Из них три поста будут развёрнуты на Голубых озёрах и по одному посту на озере Карповском, Пелавском, Шенфлиз и городском пляже „Мечта“, — добавил Филатов. — На Голубых озёрах и озере Пелавском будут функционировать адаптивные пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья. На шести постах будут оборудованы места для купания детей. На всех спасательных постах будет организовано дежурство спасателей».

Запланированы рейды и патрулирование на катерах, в том числе по Преголе. Информацию о местах, разрешённых для купания, власти намерены разместить на официальном сайте администрации городского округа и в средствах массовой информации. Через рекламные агентства в торговых центрах планируется транслировать подготовленные аудиоролики, пропагандирующие правила безопасного отдыха на воде.