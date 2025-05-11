В Калининграде планируют расширить зону покрытия системы оповещения

Зону покрытия системы оповещения в Калининграде планируют расширить за счёт увеличения количества звукосиренных комплексов. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

«На данный момент техническими средствами оповещения муниципальной системы централизованного оповещения и региональной системы оповещения покрывается примерно 80% территории городского округа. Администрация городского округа ведёт работу по увеличению зоны покрытия звуковым сигналом территории в тесном взаимодействии с правительством Калининградской области», — рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Яков Филатов.

По его словам, в рамках модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Калининграда планируется дополнительно установить «до 20 звукосиренных комплексов». Кроме того, при проектировании работ по реконструкции улично-дорожной сети и благоустройству общественных территорий также предусматривается создание инфраструктуры для монтажа дополнительных звукосиренных комплексов.

«В текущем году комитетом городского хозяйства запланированы мероприятия по приобретению установки специализированного звукового оборудования для возможности оповещения граждан на объектах благоустройства. В рамках мероприятий муниципальной программы „Комфортный город“ на территории города в текущем году планируется „озвучить“ 15 территорий. Всего будет установлено порядка 15 усилительных установок и порядка 45 динамиков, что, конечно же, положительно скажется на увеличении зоны покрытия звуковым сигналом на территории города», — отметил Филатов.

Как стало известно ранее, на выполнение работ по установке системы специализированного звукового оборудования для возможности оповещения граждан на объектах благоустройства власти выделяют более 9 млн рублей. Приобрести планируют 14 усилительных устройств электронной сирены по 412 766 рублей за единицу, усилительно-коммутационный блок (564 266 рублей), 15 комплектов крепления на столб для навесных корпусов (по 4 176 рублей) и пульт управления (331 633 рубля). Работы по установке системы оценили в 2 590 634 рубля. Общий объём финансового обеспечения — 9 327 918 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год.

В настоящее время информирование граждан проводится посредством муниципальной и региональной систем оповещения. Первая представлена в виде 23 электросирен, 14 единиц стационарного оборудования, 30 линий управления для передачи данных и специализированных программно-технические средств, позволяющих в автоматизированном режиме осуществлять обзвон определённых групп абонентов. Основная часть всех технических средств муниципальной автоматизированной системы оповещения находится в эксплуатации уже порядка 40 лет. Ежегодно за счёт средств городского бюджета на её содержание расходуется около двух миллионов. Это расходы на техническое обслуживание средств оповещения, аренду линий связи для управления электросиренными комплексами и аренду площадей ПАО «Ростелеком», где размещается оборудование.

Региональная система оповещения, по словам Филатова, «построена на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов». В рамках её реконструкции на территории Калининграда было установлено 44 звукосиренных комплекса.