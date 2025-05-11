Власти Зеленоградска выделяют на ремонт спасательных вышек более 500 тыс. рублей

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Власти Зеленоградского муниципального округа планируют потратить 557 417 рублей на ремонт спасательных вышек в Зеленоградске, Куликово и Лесном. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проведена у единственного поставщика. В качестве заказчика выступает «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Калининградской области». Подрядчик на момент подготовки материала на сайте указан не был. Контракт необходимо исполнить до 20 мая 2025 года. Указанная сумма включает в себя оплату всех сопутствующих работ, услуг и материалов. Отремонтировать планируют более десяти конструкций. В перечне необходимых работ — замена наружной обшивки стен, смена досок в полах, покраска фасадов, пола и лестницы, устройство подвесных потолков из ДСП на деревянном каркасе.

Как стало известно ранее, к началу туристического сезона в Зеленоградске планировали установить спасательные вышки нового образца с дополнительной системой спуска по трубе, обеспечивающей безопасность в экстренных ситуациях. Первые четыре модернизированные вышки планировали разместить на зеленоградском променаде в рамках проекта «Янтарный талисман».

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