В Зеленоградске намерены установить спасательные вышки нового образца

К следующему туристическому сезону на променаде в Зеленоградске установят спасательные вышки нового образца. Они включают в себя дополнительную систему экстренного спуска по трубе, обеспечивающую безопасность в экстренных ситуациях. Такое решение было принято на аппаратном совещании в администрации Зеленоградского округа, сообщает муниципальная газета «Волна».

Установка вышек должна значительно повысить безопасность отдыхающих на городском побережье и подчеркнуть современный облик курортной зоны, пишет «Волна». Конструкция также обеспечит надёжное укрытие от непогоды и защитит спасателей от ветра и солнца.

Первые четыре модернизированные вышки появятся на зеленоградском променаде в рамках масштабного ремонта, являющегося частью проекта «Янтарный талисман». С этим проектом Зеленоградск в 2023 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». Ранее стало известно, что власти Зеленоградска ищут подрядчика на выполнение работ по объекту, в рамках которого планируют благоустроить Аллею дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк.