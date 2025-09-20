Территорию парка кирхи Рудау открывают для посещения

С 22 сентября территория парка кирхи Рудау в п. Мельниково Зеленоградского округа будет открыта для посещения в тестовом режиме. Информацию об этом разместили в группе «ВКонтакте» парка-музея.

«Кроме внешнего осмотра величественной кирхи (находящейся в процессе противоаварийных работ), расположенной на высоком холме, предстоит совершить прогулку по формирующемуся парку. Пройтись по исторической аллее соединяющей разрушенные ныне школу и дом пастора. Увидеть остатки каменного фундамента форбурга замка и спустится к мельничному пруду, где установлена опора крестильной чаши. Увидеть макет замка Рудау, пропорции котрого, точно выполнены на основе сохранившихся контуров. Рядом со зданием бывшей школы мы увидим инструменты и предметы быта прошлых веков, найденных на Самбийском полуострове. И наконец, уникальный экспонат — надгробие с эпитафией Маргарет Гаудекер, хранимое в кирхе с 1596 года, с подробным описанием», — рассказали в парке-музее.

На территории парка также будет работать уличное кафе с просторной верандой, где гости смогут отдохнуть и выпить кофе. Стоимость билета — 200 руб. Дети до 14 лет могут приобрести его за 100 руб.

По данным портала prussia39, первая кирха в Рудау впервые упоминалась в документах в 1354 году. В конце XVI века в результате перестройки флигеля замка Рудау была построена вторая кирха. В 1615 году в ней произошло «кровяное чудо»: во время причастия снизу чаши для причастий в вино начала поступать наполнившая чашу жидкость, похожая на кровь, а затем вино вновь стало прозрачным. Платок священника с пятнами этой жидкости позже хранился в Берлине.

Кирха неоднократно перестраивалась — последний раз в 1820-1824 годах после урагана 1818-го. При ремонте были обнаруженные глубокие подвалы, оставшиеся от замка, которые были засыпаны песком. В результате боев 1945 года кирха не пострадала. В послевоенные годы здание кирхи приспособили под зерносушилку, но отсутствие ремонта и ухода привело к разрушению черепичного покрытия, после чего здание было заброшено.

Музей древностей в Рудау: зачем калининградский промышленник арендовал орденскую кирху

В 2023 году гендиректор компании «Кливер» Михаил Шевердяев оформил исторический объект в 25-летнюю аренду. Он сообщал «Новому Калининграду», что рассчитывает проводить восстановительные работы на кирхе с 2024 по 2030 год. «В 2030 году кирха должна обрести окончательный вид изнутри и снаружи, но это не значит, что мы не будем вовлекать этот объект в мероприятия. Он будет открыт. В первую очередь будет делаться кровля над башней (это сделано в августе прошлого года — прим. „Нового Калининграда“), а над основным зданием кирхи по плану намечена на 2028 год. Мы будем стараться сделать ее как можно быстрее», — пояснял арендатор.