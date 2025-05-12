Россиян ожидают длинные выходные в первой половине июня

Россиян ждут ещё одни длинные выходные. Однако на этот раз не в мае, а в июне. Согласно утверждённому Правительством РФ производственному календарю, нерабочими днями в честь Дня России объявлены 12 –15 июня.

В октябре прошлого года пресс-служба Правительства сообщала, что нерабочий день на пятницу 13 июня был перенесён с субботы 8 марта.

Напомним, что в понедельник, 12 мая, россияне выходят со вторых подряд длинных выходных, приуроченных к майским праздникам. Дважды по четыре дня страна отдыхала по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы.