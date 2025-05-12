Стоимость строительства пляжеудерживающих сооружений в Отрадном выросла

После корректировки проекта стоимость строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное выросла с 5,6 до 5,9 млрд рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь о третьем подэтапе второго этапа работ. Заказчиком выступает ГБУ «Балтберегозащита». Финансирование рассчитано на три года. В 2025-м на проведение работ планируют выделить чуть больше 3 млрд, в 2026-м и 2027-м — свыше 1,4 млрд. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.