В Славске директора муниципального предприятия уволили из-за утраты доверия

В Славске директора муниципального предприятия уволили из-за утраты доверия
Кирха Хайнрихсвальде в Славске. Фото: телеграм-канал Эдуарда Кондратова
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В Славске директора муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» уволили из-за утраты доверия. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации на своём официальном сайте.

Отмечается, что руководитель предприятия без согласования с администрацией Славского округа сам с собой заключил договор на использование личного автомобиля в служебных целях. По документу директор наделил себя полномочиями на компенсацию приобретённого топлива. Прокуратура также пояснила, что он не принял мер для урегулирования конфликтов интересов.

«В связи с этим прокуратура внесла представление главе администрации Славского муниципального округа. По результатам его рассмотрения директор предприятия уволен в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении. Согласно базе данных контрагентов, исполняющим обязанности директора «Теплоснабжения» с 17 апреля 2025 года является Фаина Палиенко.

Глава администрации Славского округа Эдуард Кондратов в разговоре с «Новым Калининградом» подтвердил увольнение директора предприятия. Он отметил, что на комиссии власти района рассмотрели материалы прокуратуры и нашли подтверждение изложенным фактам. При этом директор «Теплоснабжения» мог использовать своё авто в служебных целях, но для этого надо было сначала уведомить администрацию муниципалитета.

«Перед тем как свой транспорт использовать, он должен был уведомление в адрес учредителя, работодателя направить, что планирует то-то и то-то сделать, и получить на комиссии согласие на использование личного транспорта. Чисто формальный признак, но прокуратура к этому вот так отнеслась. Но нарушение фактически было», — рассказал Кондратов.

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