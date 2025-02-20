Венеция районного масштаба: как прошла встреча губернатора с жителями Славска

19 февраля губернатор Алексей Беспрозванных провёл четвёртое выездное заседание правительства Калининградской области. В этот раз власти региона побывали в Славском муниципальном округе, где прошла уже традиционная встреча с населением. В местном Доме культуры собрались жители не только города, но и близлежащих посёлков. За диалогом граждан и власти наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».



В самом начале встречи житель округа поднял вопрос доступности льготных лекарств. Взявший микрофон Николай Николаевич пояснил, что его жене прописали девять позиций утром и семь на вечер. Он трижды приезжал в районную больницу Славска, где так и не достал лекарства двух наименований, а на горячей линии регионального министерства здравоохранения ему так никто и не ответил. При этом мужчина рассказал, что добился короткого ответа от властей: «Идут торги».

Беспрозванных поручил министру здравоохранению Сергею Дмитриеву разобраться, почему торги на льготные лекарственные средства проводят после того, как препараты закончились. По мнению главы, в больницах должен быть остаток, на который смогут рассчитывать жители. «Сегодня я был на складе в славской поликлинике, посмотрел специально перечень лекарственных препаратов. Мы сейчас разберемся, конкретно по каким позициям отсутствуют препараты. Либо они здесь, в Славске, отсутствуют, либо они на областном складе фармкомпании отсутствуют», — ответил Дмитриев.

Губернатор обратил внимание на то, что Николай Николаевич не дозвонился до минздрава сразу по двум номерам, поручил провести служебную проверку и попросил министра доложить о результатах. «Если линия горячая, то она должна быть горячая, а не холодная, да? Если жители здесь не могут получить информацию — набирают минздрав. Разберитесь, почему не смогли дозвониться, и наладьте работу», — обратился к Дмитриеву Беспрозванных.





Тот же Николай Николаевич обозначил актуальную для многих жителей Славского округа проблему — мелиорацию. Мужчина рассказал, что земельные участки в его и ещё двух посёлках муниципалитета постоянно затапливает. По его словам, 300 га в этих поселениях должна осушать 46-я насосная станция, которая не работает с мая 2024 года. «Обращались в мелиорацию областную (агентство по мелиорации — прим. „Нового Калининграда“). Сказали, что наша администрация районная не заключила договоры с ними, чтоб насосная станция работала. Второй срок наш глава администрации сейчас на посту, он ни разу не присутствовал там у нас. Не собирались ни разу. Сейчас там Венеция», — эмоционально отметил пенсионер.

Другой житель района рассказал, что арендовал 230 га польдеров там, где никто не вел какую-либо деятельность. Туда он зашёл с готовым проектом, однако даже проведению геодезических работ мешает подтопление территории. Мужчина также упомянул «19-ю осушительную станцию», которая сейчас стоит заброшенная, и попросил передать её в собственность жителям, чтобы они восстановили объект. По его словам, население не смогло решить этот вопрос с «Мелиоводхозом».

Микрофон передали женщине, представляющей местный Совет ветеранов. Она рассказала губернатору о внесении изменений «в Федеральный закон № 4 «О мелиорации земель». Поправка подразумевает откачку воды на платной основе. По словам обратившейся, «эта фатальная ошибка приведёт к печальным последствиям». Женщина просила власти обратиться в Госдуму и к президенту Путину, чтобы пересмотреть эту меру. «Данная инициатива законодателей приведет фактически к ликвидации сельского хозяйства в Калининградской области. Учитывая уровень цен на данную услугу от 2025 года — она составляет 550 рублей за гектар, — многих фермеров это окончательно добьет. Даже для агрохолдингов, владеющих большими массивами полей, плата окажется непомерной. Как можно было внести такую поправку в закон, не вынося её на обсуждение общественности, нам непонятно», — пояснила женщина.

Она также попросила главу региона вернуть мелиоративную службу в Славский округ. По её словам, более 80% польдерных земель Калининградской области находятся в Славском и Полесском округах. По теме мелиорации высказались также по меньшей мере ещё пять или шесть человек. Все они говорили об одной проблеме: засорённые каналы и частое подтопление территорий. Затопления происходят часто, а весной «из могил венки всплывают».

Алексей Беспрозванных ответил, что знает об этой поправке в закон. По словам главы региона, «если этот вопрос не будет решён», то правительство области заберёт объекты осушения земли в свою собственность. Он отметил, что так будет проще решить эту проблему. При этом губернатор не знает, нужно ли делать мелиоративную службу в Славском округе. «Мы проводим инвентаризацию всего этого хозяйства и наводим порядок. Выяснилось уже предварительно, что часть объектов этих федеральная, часть — областная, и есть даже частная. В трёх разных руках. Поэтому приводим это все к нашему. Если нужно, то, скорее всего, мы это будем делать. Мы будем забирать себе эти объекты и сами разбираться с этим вопросом, потому что это очень важный вопрос для многих людей», — заявил губернатор.





Микрофон взял министр сельского хозяйства Артём Иванов. Он пояснил, что агентство по мелиорации Калининградской области в прошлом году очистило 56 км каналов, а в 2025-м будет очистка ещё 19 км. Чиновник также отметил, что в посёлке Коротково для этих целей создали базу техники, чтобы не перевозить её из других мест региона. Сейчас федеральное правительство согласилось передать в областную собственность «всю мелиоративную систему». На это планируют отвести три года.

«Выберите критичные точки, по которым срочно нужно поднять решение, чтобы не допустить там каких-то ситуаций, в том числе и с дамбой, которая там построена, но при этом есть риск затопления соседнего поселка. Это точно нужно исключить», — резюмировал Беспрозванных.

Подняли жители вопрос и транспортной доступности Славска. Обратившаяся к главе региона пенсионерка заявила, что в их город днём из Калининграда добраться невозможно. По её словам, автобус в муниципалитет отправляется в 08:10 утра, таким образом, до Славска можно будет добраться только на дизельном поезде. Жителям города заявили, чтобы они ездили на транспорте, который идёт в Советск. «Извините, я поехала в больницу, в 10:00 я свободна и должна ждать „дизель“. Почему нет транспорта? Я думаю, этот вопрос задают все», — заявила пенсионерка. Люди в зале начали аплодировать.

Руку подняла другая жительница Славска. Она рассказала, что её сын учится в Гусеве. Добраться до этого города утром, по её словам, проблем нет. Трудности начинаются вечером, когда ребёнок доезжает лишь до Советска. Оттуда транспорта в Славск в такое время уже нет: «Такси стоит 400-600 рублей. Каждый день отдавать такие деньги — мы не миллионеры». Беспрозванных обратился к министру развития инфраструктуры региона Александру Рольбинову и попросил его разобраться с транспортной доступностью Славска.

Микрофон перешёл к председателю славского Совета ветеранов. Мужчина рассказал о планах организации сделать в городе патриотический сквер. В Совете планировали управиться к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, однако появилась проблема с финансированием проекта. В этой зоне планировалось поставить памятные знаки всем переселенцам, четырём героям Советского Союза из Славского округа, участникам ВОВ и других локальных войн и др. Сквер хотят открыть возле местной пожарной части.

Сити-менеджер Славска Эдуард Кондратов заявил, что администрация муниципалитета поддержала проект, власти уже разработали концепцию и просчитали смету, а обустройство сквера оценили в 9 млн рублей. «Знаю, что по вашему поручению сформирован штаб по подготовке к юбилею области. Мы подадим новую заявку, надеюсь, что вы нас поддержите в этом вопросе», — обратился Кондратов к губернатору.

Тему города продолжили недостроенным домом по улице Ленина, 7. Глава администрации рассказал губернатору, что на объект нашёлся инвестор. В нём уже определили количество квартир. Все помещения в здании планируется отдать жителям аварийных домов, работникам социальной сферы, педагогам, медикам и т.д. При этом Кондратов заметил, что тут без помощи правительства Калининградской области не обойтись.

Тот самый инвестор встал со своего места и сообщил властям и горожанам не самые приятные новости. «Начато строительство 40-квартирного дома, однако без определённой помощи, федеральных или областных денег, достроить мы его не сможем. По той причине, что, построив этот дом, никто из других жителей не купит в нём эти квартиры», — несколько робея, заявил застройщик. Беспрозванных поинтересовался у него, частный ли он инвестор. Тот ответил положительно. Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз спросил у присутствующих в зале, кто готов купить квартиру в Славске. Жителей заинтересовала стоимость недвижимости. «70 тыс. за квадратный метр», — ответил инвестор. Губернатор поинтересовался, понимал ли он экономику, когда принимал решение о строительстве многоквартирного дома. Застройщик ответил, что осознал нерентабельность проекта уже в ходе возведения объекта. Беспрозванных принял решение вернуться к вопросу в течение двух дней, чтобы понять, достроят ли дом.





«Не кажется ли, что у нас здесь была война?» — поинтересовался у губернатора мужчина средних лет. По его словам, в Славском округе закрываются школы, детские садики, вымирают посёлки, массово «исчезают» сельскохозяйственные предприятия. «В Славске полно их — более тридцати. В Большаково — 20, в Ясном — штук 5. Вы знаете, у нас бытует такое мнение, что нас хотят отсюда выселить. Честно. Человеку нет работы, негде учить детей, ни садика, ни школы, ничего нет, ни больницы, всегда приходится выезжать. Нам ехать некуда. У меня два сына на СВО. Боюсь, что когда они приедут сюда, то будет здесь хуже, чем там», — констатировал мужчина.

Беспрозванных поручил министру экономического развития, промышленности и торговли Веронике Лесиковой разобраться, что и когда в Славском округе закрылось. Из зала тут же дополнили, что предприятия пропали из муниципалитета ещё в советское время. Тем не менее потенциальный отток населения из района всё равно озадачил главу региона. «Если происходят такие события, я чётко о них информирую себя. Каждое предприятие для нас важно, это рабочие места. Наоборот, посыл такой, что мы создаём рабочие места, особенно в таких муниципалитетах как ваш. <...> Ощущение, что вас хотят отсюда выселить? Уж точно нет. Я приехал сюда, чтобы разобраться, что сделать, чтобы население не уезжало, а здесь оставалось», — сказал губернатор.

Как и на встрече с жителями Нестерова, поступил вопрос по поводу ввода новых тарифов на электроэнергию. Женщина, решившая говорить от лица всех жителей района, попросила главу региона снизить цену на кВт/ч и сделать первый диапазон хотя бы до 8−10 тыс. кВт на одно домовладение. По её словам, решение властей о пересмотре цен на электричество бьёт именно по жителям и малому предпринимательству. При этом у населения Славского округа дома нет газа, дров, угля или центрального отопления, чтобы греть себя в холодное время года.

«Но даже если пользоваться только самыми необходимыми электроприборами, невозможно уложиться ни в 350, ни даже в 5 тыс. кВт. Жители негазифицированных посёлков очень надеются, что запланированная газификация будет произведена в самое ближайшее время. Нам очень обидно, что мы ведём газовые трубы через моря и океаны и никак не можем довести до Славского района», — заявила женщина.

Беспрозванных сказал, что получает много обращений по этому поводу. Многочисленные жалобы вынудили властей «ещё раз посмотреть» на планируемые с 1 июля тарифы. Губернатор попросил глав администраций муниципалитетов провести с населением работу по выявлению уровней потребления электроэнергии. «В ближайшее время мне будет представлена эта информация. Знаю, что работа такая уже завершена. если будет необходимо сделать корректировки, мы их сделаем», — пояснил он.

Глава администрации Эдуард Кондратов сказал, что газификация — самая большая проблема округа. По его словам, что в 2025 году «Газпром» заканчивает строительство магистрального газопровода от Приозерья в сторону Большаково. Это позволит газифицировать некоторые посёлки в муниципалитете. «Многолетние наши просьбы дали результат. Правительством в том году было принято решение — приступили к проектированию магистрального газопровода от Советска в сторону Ясного. Это только первый этап, чтобы все понимали. Следующий этап — мы создаём проектно-изыскательные работы (ПИРы — прим. „Нового Калининграда“) для следующего магистрального газопровода от посёлка Ясное в посёлки Мысовка, Причалы, Заповедное», — заметил Кондратов.

Губернатор обратил внимание, что некоторые жители не знали об этих этапах газификации, и поручил главе администрации принимать меры по информированию населения. По его мнению, если кто-то не знает, что власти выделили на газификацию деньги, то «это плохо». Если люди не видят в этих планах своего дома, то на это нужно указывать для внесения каких-либо корректировок. «Потому что сейчас ПИРы будем делать, и там не будет посёлков этих, то в следующий раз мы сделаем это через три-четыре года. В каждом месте нашего замечательного региона стоит такая проблема», — отметил Алексей Беспрозванных.

Во время выездного заседания правительства Калининградской области Эдуард Кондратов рассказал, что Славский округ на данный момент газифицирован на 40%. Беспрозванных признал, что газовой инфраструктуре необходимо уделять много внимания, иначе предприниматели «вряд ли зайдут сюда, потому что большие затраты». Сам Кондратов считает, что в плане бизнес-привлекательности муниципалитет «очень недооценён».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: пресс-служба правительства области, Денис Шелеметьев / «Новый Калининград»