Власти ответили на просьбы калининградцев вернуть отопление

Все новости по теме: Отопительный сезон

Котельные в Калининграде начали готовить к плановым ремонтным работам, поэтому повторно запустить отопление в текущем сезоне не получится. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На холод в квартире пожаловалась одна из посетительниц страницы. «В квартирах мёрзнем, болеем, старики, дети... включите отопление», — написала она.

«По нормам закона температура воздуха позволила завершить отопительный сезон. В администрацию поступало много обращений с просьбой отключить отопление. Но всё же отключать и запускать систему снова нет технической возможности», — прокомментировали представители горадминистрации. Они также напомнили, что «остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс».

«Запускать и выключать станции раз в два-три дня просто невозможно. Сейчас котельные уже остановлены, идёт подготовка к плановым ремонтным работам, поэтому запустить отопление повторно в этом сезоне уже не получится», — заключили в горадминистрации.


Отопительный сезон в Калининграде стартовал 8 октября и завершился 16 апреля. Годом ранее власти приняли решение вновь запустить котельные после жалоб горожан на холод в квартирах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter