Власти ответили на просьбы калининградцев вернуть отопление

Котельные в Калининграде начали готовить к плановым ремонтным работам, поэтому повторно запустить отопление в текущем сезоне не получится. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На холод в квартире пожаловалась одна из посетительниц страницы. «В квартирах мёрзнем, болеем, старики, дети... включите отопление», — написала она.

«По нормам закона температура воздуха позволила завершить отопительный сезон. В администрацию поступало много обращений с просьбой отключить отопление. Но всё же отключать и запускать систему снова нет технической возможности», — прокомментировали представители горадминистрации. Они также напомнили, что «остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс».

«Запускать и выключать станции раз в два-три дня просто невозможно. Сейчас котельные уже остановлены, идёт подготовка к плановым ремонтным работам, поэтому запустить отопление повторно в этом сезоне уже не получится», — заключили в горадминистрации.





Отопительный сезон в Калининграде стартовал 8 октября и завершился 16 апреля. Годом ранее власти приняли решение вновь запустить котельные после жалоб горожан на холод в квартирах.