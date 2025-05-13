Андрей Толмачёв ушёл с поста гендиректора Корпорации развития

Андрей Толмачёв ушёл с поста гендиректора Корпорации развития
Андрей Толмачёв. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Андрей Толмачёв ушёл с поста гендиректора Корпорации развития Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Распоряжением губернатора Калининградской области 12 мая досрочно прекращены полномочия генерального директора акционерного общества Андрея Сергеевича Толмачёва, — говорится в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте Корпорации. — Распоряжению предшествовало заявление Андрея Толмачёва об увольнении по собственному желанию».

Уточняется, что исполнение обязанностей генерального директора Корпорации возложено на заместителя генерального директора Наталью Масянову.

В конце апреля два источника «Нового Калининграда» сообщали, что Толмачёв готовится покинуть свой пост, чтобы переехать в Москву. Тогда же в пресс-службе Корпорации сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности».
Андрей Толмачёв пришёл на пост руководителя Корпорации развития Калининградской области в сентябре 2018 года, сменив Владимира Зарудного.

До этого он был главой администрации Светлогорска, а до работы в приморском муниципалитете — заместителем министра экономики Калининградской области.

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