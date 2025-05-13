Андрей Толмачёв ушёл с поста гендиректора Корпорации развития Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Распоряжением губернатора Калининградской области 12 мая досрочно прекращены полномочия генерального директора акционерного общества Андрея Сергеевича Толмачёва, — говорится в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте Корпорации. — Распоряжению предшествовало заявление Андрея Толмачёва об увольнении по собственному желанию».
Уточняется, что исполнение обязанностей генерального директора Корпорации возложено на заместителя генерального директора Наталью Масянову.В конце апреля два источника «Нового Калининграда» сообщали, что Толмачёв готовится покинуть свой пост, чтобы переехать в Москву. Тогда же в пресс-службе Корпорации сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности».
Андрей Толмачёв пришёл на пост руководителя Корпорации развития Калининградской области в сентябре 2018 года, сменив Владимира Зарудного.
До этого он был главой администрации Светлогорска, а до работы в приморском муниципалитете — заместителем министра экономики Калининградской области.