«Лучше обойти или объехать»: горвласти предупреждают о дорожном ремонте на Озерова

Калининградцев предупреждают о комплексе дорожных работ на улице Генерал-лейтенанта Озерова. Во избежание заторов власти просят горожан заранее планировать время в пути и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

«На участке от Советского проспекта до Уральской завершён ремонт тротуара, сейчас этот вид работ продолжают от Уральской до Горького. На этой неделе стартуют работы и на проезжей части — фрезерование начнут от Советского проспекта до Уральской. После подготовки здесь предстоит уложить верхний слой асфальтобетона. В соответствии с контрактом окончание ремонта проезжей части ул. Ген.-лейт. Озерова — 22 июля», — отмечается в сообщении.