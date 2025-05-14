В Калининграде закрыли движение по ул. Озерова от Гаражной до Советского пр-та (фото)

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В Калининграде перекрыли движение автотранспорта по ул. Озерова на участке в направлении от поворота на Гаражную до Советского проспекта. Дорожные знаки выставили в среду вечером, сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

«Знак «Движение запрещено» установлен перед путепроводом, автомобилям, которые двигаются с Горького и Тельмана в направлении Советского проспекта приходится поворачиваться налево на ул. Гаражную в сторону пл. Победы», — сообщают очевидцы.

Напомним, ранее мэрия сообщила, что на участке от Советского проспекта до Уральской стартуют работы на проезжей части — фрезерование начнут от Советского проспекта до Уральской. В соответствии с контрактом окончание ремонта проезжей части ул. Озерова — 22 июля.

Фото: «Новый Калининград»

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