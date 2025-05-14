Россельхознадзор: импорт картофеля в Россию вырос в 3,5 раза

Россельхознадзор зафиксировал увеличение импорта в Россию картофеля. О том, что с начала года он вырос в 3,5 раза, говорят данные системы «Аргус-Фито».

«Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 124,8 до 432,2 тысячи тонн, — сообщает пресс-служба ведомства. — Кроме того, за указанный период импортировано 30,4 тысячи тонн картофеля из Грузии. Поставки этого овоща за аналогичный период прошлого года не осуществлялись».

Согласно опубликованной ведомством инфографике, лидерами поставок стали: Египет, нарастивший отправку в 4,5 раза (с 59,3 до 266,3 тыс. тонн), Пакистан — в 4,4 раза (с 1,9 до 8,2 тыс. тонн) и Китай (увеличил ввоз с 2,5 до 65,5 тыс. тонн). Также в статистику попали Казахстан (рост с 448 тонн до 7 тыс. тонн) и Армения (с 490 тонн до 5,1 тыс. тонн).

Напомним, что представители регионального министерства сельского хозяйства в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что цены на картофель в Калининградской области снизятся с появлением нового урожая, то есть лишь в июле.