Кропоткин: деньги из бюджета для ЕСОО помогут «бедным предпринимателям»

Из-за проблем у ЕСОО возникли сложности у подрядчиков предприятия, которые занимаются вывозом твёрдых бытовых отходов. Решение о субсидировании госпредприятия поможет бизнесу. Такое мнение высказал спикер Заксобрания Андрей Кропоткин на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду, 14 мая.

«Сегодня создалась такая ситуация, что бедные предприниматели ищут деньги не только в банках (потому что банки не всем дают деньги), чтобы обеспечить контракты», — отметил спикер Заксобрания. По его словам, бизнесменам не хватало денег на то, чтобы «выполнять услуги перед население», при они имели затраты на зарплату, лизинг и т.п.

Андрей Кропоткин отметил, что «это огромная была проблема»: «Вы просто о ней не знаете. А там люди работают, это огромные средства. Вы уже слышали, что в районе 600 миллионов долгов у предпринимателей. Это же операционная деятельность, где-то надо было эти деньги взять им, закрыть эти дыры. Поэтому сейчас у нас появляется возможность помочь им и погасить, хотя они не должны были этого делать».

Ранее министр финансов Виктор Порембский сообщил о намерении областных властей направить госпредприятию ЕСОО субсидию в сумме 780 млн рублей в связи с тем, что в прошлом году предприятие брало кредиты в банках.