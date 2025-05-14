Минфин: ЕСОО задолжало банкам по кредитам 450 млн рублей

Бюджет Калининградской области намерен компенсировать государственному предприятию «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) задолженность по коммерческим кредитам. Об этом сообщил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский в ходе обсуждения планирующихся поправок в бюджет на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду, 14 мая.

Депутат Евгений Ган поинтересовался, на какие цели госпредприятию ЕСОО планируется направить средства из бюджета. «Организация работает за счет получения платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Откуда у них 800 млн руб. кредиторской задолженности?» — поинтересовался депутат. Министр пояснил, что в 2024 году «не все расходы были учтены при определении тарифов». «Мы ограничены платой для населения. Если бы была учтена вся потребность, то был бы очень существенный рост платы для населения. Поэтому образовался дисбаланс в расходах и доходах на сумму около 600 млн руб.», — пояснил Порембский. По его словам, для своевременных расчетов с перевозчиками предприятие брало кредиты в коммерческих банках. «Задолженность по кредитам сложилась в объеме около 450 млн руб. Сейчас обслуживание кредитов дорогое, что тоже легло в дисбаланс по прошлому году, в этом году тоже достаточно существенно влияет на разбалансировку предприятия. Поэтому необходимо сейчас выделить субсидию, чтобы погасить кредиты, снять напряженность в части задолженности перед перевозчиками. Сумма 780 млн руб.», — рассказал министр.

Он также добавил, что в правительстве создана неофициальная рабочая группа, которая собирает материал и будет принимать решения «в части оптимизации хозяйственной деятельности, в части тарифного регулирования и в части последующего субсидирования». «Почему, в значительной степени, случилось это? Сложность состоит в том, что значительно увеличилось плечо перевозок отходов из-за изменения локации полигонов. Принималось трудное решение, как задействовать все полигоны, которые есть в нашем распоряжении, которые выходят из оборота, когда будет запущен полигон в Корнево... Сейчас период сложный, поддержка необходима», — добавил Виктор Порембский. Он отметил, что в дальнейшем нужно будет избегать подобных решений, и деятельность предприятия должна осуществляться «за счёт платы» населения и предприятий.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин добавил, что «за счет того, что мусор возят в конец области, плечо стало в десять раз больше»: «Они не могли предусмотреть это в бюджете. Сегодня эта проблема вылезла. Безусловно, в следующем бюджете мы уже сможем более-менее предусмотреть. <...> А так вы правильно говорите: всё должно существовать на денежные средства от конечного потребителя».

Напомним, в середине марта 2025 года в государственном предприятии Калининградской области «Единая система обращения с отходами» сменился руководитель: Ярослав Поляков покинул пост директора по собственному желанию, на место руководителя назначили Виталия Руткаускаса.