Госдума в первом чтении одобрила ограничения на платный приём в вузы

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении государственного регулирования приема в университеты на платное обучение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ полномочиями регулировать вопросы объема платного приема. Сейчас этим занимаются вузы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении инициативы подчеркнул, что она — о повышении качества образования. «Главный вопрос, когда мы говорим об образовании, — его качество. Повышается качество образования — растет количество инноваций, технологии появляются. Появляются технологии — развивается экономика. Развивается экономика — сильнее становится государство. Снижается качество образования — уменьшается количество технологий, инноваций. Хотите в рамках частного вуза достичь этой цели — достигайте. У вас есть возможность для самореализации повышения престижа вуза. Хотите в рамках платного обучения в государственном вузе — тоже есть все возможности, — отметил он. — Но давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно».