Глава фракции КПРФ обратился в прокуратуру из-за счетов за отопление в апреле

Депутат Законодательного собрания Калининградской области, глава фракции КПРФ Максим Буланов обратился в прокуратуру региона из-за начисления платы за отопление в апреле как за полный месяц. Об этом парламентарий написал на своей странице «ВКонтакте».

«Ко мне как к депутату Заксобрания от КПРФ обратились десятки калининградцев с жалобами на то, что им выставили счета за отопление за весь апрель, хотя его отключили ещё 17-го числа! Люди просто заплатили за воздух! Я лично считаю это наглостью! Мало того, что отопление выключили, так ещё и резко похолодало, и людям пришлось греться обогревателями, платить за электричество!» — рассказал Буланов.

В своём обращении в прокуратуру региона депутат пишет, что сумма платы за апрель идентична той, которую насчитали в марте. При этом в первый месяц весны, по словам Буланова, отопление осуществлялось в полном объёме. Он также обратил внимание на то, что из-за похолодания калининградцы прибегли к использованию обогревателей, что также отразилось на их плате за электричество. Таким образом, жители областного центра, как пишет парламентарий, «фактически не получили оплаченные ими услуги в должном объёме».

«Прошу провести проверку законности начисления МП „Калининградтеплосеть“ полной стоимости за услугу централизованного отопления жителям города Калининграда за апрель 2025 года с учётом того, что предоставление указанной услуги осуществлялось не в полном объёме», — обратился депутат от КПРФ. Запрос он отправил 15 мая.