Омбудсмен назвал количество сирот, которых устроили в замещающие семьи в 2024-м

В 2024 году в Калининградской области в замещающие семьи устроили 222 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Ткаченко.

Всего в прошлом году выявили 299 детей-сирот. 90 из них устроили под попечительство, в приёмных семьях оказались 124 человека, ещё восьмерых детей усыновили. При этом по состоянию на 1 января 2025 года в госучреждениях воспитывалось 280 человек, что на девять меньше, чем в 2024-м. Из них в учреждениях, которые подведомственны региональному минсоцполитики, — 234 ребёнка, подведомственных минобразования — 46.

«Развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует созданная органами опеки и попечительства система подбора и обучения замещающих родителей, подготовки детей для передачи в семью, психолого-педагогическое сопровождение созданных приемных семей», — говорится в докладе.