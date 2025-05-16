Омбудсмен назвал количество сирот, которых устроили в замещающие семьи в 2024-м

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В 2024 году в Калининградской области в замещающие семьи устроили 222 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Ткаченко.

Всего в прошлом году выявили 299 детей-сирот. 90 из них устроили под попечительство, в приёмных семьях оказались 124 человека, ещё восьмерых детей усыновили. При этом по состоянию на 1 января 2025 года в госучреждениях воспитывалось 280 человек, что на девять меньше, чем в 2024-м. Из них в учреждениях, которые подведомственны региональному минсоцполитики, — 234 ребёнка, подведомственных минобразования — 46.

«Развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует созданная органами опеки и попечительства система подбора и обучения замещающих родителей, подготовки детей для передачи в семью, психолого-педагогическое сопровождение созданных приемных семей», — говорится в докладе.

В апреле уполномоченный по правам человека Владимир Никитин сообщил, что в Калининградской области за три года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 10,6%. За 2024 год их общее число снизилось ещё на 99 детей с 2916 до 2817 (3,4%).

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