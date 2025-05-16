Центр СПИД назвал муниципалитеты с самым высоким показателем выявляемости ВИЧ

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В 2025 году положительные результаты исследования крови на ВИЧ-инфекцию зарегистрировали во всех муниципальных образованиях Калининградской области, кроме посёлка Янтарный. Об этом сообщает Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области».

Самый высокий за 4 месяца этого года показатель выявляемости антител к ВИЧ на 100 тысяч населения зафиксировали в Ладушкинском, Пионерском и Нестеровском муниципальных образованиях. «За 4 месяца 2025 года обследованы 140 585 человека, что на 28 511 человек больше, чем за такой же период 2024 года: среди жителей Калининградской области впервые выявлены с наличием антител к ВИЧ 151 человек», — говорится в сообщении.

За весь период наблюдения по 1 мая 2025 года в регионе с наличием антител к вирусу зарегистрировали 14 071 человек. Сейчас в области проживают 7183 ВИЧ-инфицированных.

За 4 месяца текущего года преобладал половой путь передачи вируса (81,4%). Среди лиц, заразившихся половым путём, гетеросексуальный путь составил 74,6%, гомосексуальный — 6,8%. Парентеральный путём заразились 18,6%.

В возрастной структуре на долю лиц молодого возраста от 18 до 30 лет приходится 8% случаев заражения, 30-49 лет — 66,7%, старше 50 лет — 25,3%.

Отмечается, что на долю женщин приходится 31,1% ВИЧ-инфицированных, мужчин — 68,9%.

С начала 2025 года умерли 89 ВИЧ-инфицированных пациентов, от СПИДа умерли 4 человека. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, скончались 33 человека, от других причин, не связанных с ВИЧ, — 56 человек.

От ВИЧ-инфицированных матерей родились 22 ребенка, зарегистрирован случай вертикальной передачи вируса от матери, отказавшейся принимать препараты для предотвращения передачи вируса ребенку.

В 2024 году в регионе было установлено два случая заражения новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей. В одном случае ребёнок умер. Как рассказала на пресс-конференции в пятницу заведующая эпидотделом Центра СПИД Марина Шабарова, у матери во время беременности ВИЧ-инфекции выявлено не было.

Всего за 11 месяцев 2024 года выявлено 339 новых случаев ВИЧ.

Всемирный день памяти жертв СПИДа пройдёт 18 мая.

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