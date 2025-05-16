Власти: 17 мая автобус № 109 будет курсировать по сокращённому расписанию

17 мая автобус № 109 «Калининград — пос. Южный» будет курсировать по сокращённому расписанию. Об этом сообщают в телеграм-канале министерства развития инфраструктуры Калининградской области.



Расписание автобуса меняется на один день «в связи с нехваткой водителей и необходимостью соблюдения ими режима труда и отдыха», отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться по следующему графику:

Из Калининграда: 7:05, 09:10, 11:25, 14:45, 18:20, 20:05;

Из поселка Южный: 05:55, 08:00, 10:25, 13:30, 16:30, 19:15, 21:15.