Власти: 17 мая автобус № 109 будет курсировать по сокращённому расписанию

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17 мая автобус № 109 «Калининград — пос. Южный» будет курсировать по сокращённому расписанию. Об этом сообщают в телеграм-канале министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

Расписание автобуса меняется на один день «в связи с нехваткой водителей и необходимостью соблюдения ими режима труда и отдыха», отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться по следующему графику:

  • Из Калининграда: 7:05, 09:10, 11:25, 14:45, 18:20, 20:05;

  • Из поселка Южный: 05:55, 08:00, 10:25, 13:30, 16:30, 19:15, 21:15.

Во время прямой линии в декабре 2024 года Алексей Беспрозванных сообщил, что из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов. Ранее администрация Калининграда сообщала, что решающими факторами в формировании кадрового дефицита водителей общественного транспорта являются «возраст водителей 55+» и «сложные, непривлекательные для большинства молодёжи условия работы». При этом горвласти отметили, что сейчас заработная плата водителей «выше средней по региону».

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter