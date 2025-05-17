Ермак: муниципальные музеи я посещаю инкогнито

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак чаще всего посещает музеи, расположенные за пределами Калининграда, инкогнито. Об этом он сообщил «Новому Калининграду», отвечая на вопрос «почему министра считают редким гостем музеев».

«Я стараюсь посещать муниципальные музеи, но чаще всего это делаю, когда мне удаётся поехать в область и просто отдохнуть, просто попутешествовать, — ответил Ермак. — Я приезжаю всегда инкогнито и не готовлю никогда свои визиты. Это, на самом деле, гораздо интереснее, потому что ты приходишь и видишь, что к твоему приезду не готовились».

Андрей Ермак напомнил, что в субботу, 17 мая, эстафету «Музейной ночи» (16+) в регионе принимают музеи, расположенные за пределами Калининграда. При этом, к мероприятию присоединяются не только муниципальные, но и частные музеи.

«Мы специально их разделили, чтобы посетители могли и сегодня поучаствовать, и завтра, — пояснил он. — Как известно, жизнь — это не сколько дней ты прожил, а сколько запомнил. Надеюсь, что „Музейная ночь“ этого года будет тем днём, который посетители запомнят».