Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото)

Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото) Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото)
Продолжение: Ермак: муниципальные музеи я посещаю инкогнито
Все новости по теме: Культура

В пятницу, 16 мая, в Калининграде состоялась «Музейная ночь», в которой в этом году приняли участие восемь учреждений культуры: Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Музей Мирового океана, Кафедральный собор, Дом Китобоя, Историко-художественный музей, Музей «Фридландские ворота» и Балтийский филиал Пушкинского музея. Основной тематикой мероприятия были «Герои»: «„Герои“ — подвиг, увековеченный кистью и резцом. Почтим память героев и задумаемся о ценности мира и необходимости сохранения исторической правды для нашего будущего!» Гостям «Музейной ночи было на что посмотреть и в чем поучаствовать: реконструкции, концерты, игровые маршруты с элементами криптографии, всевозможные выставки, видеоарт, исторический веломаршрут и даже открытая органная репетиция — программа была более чем насыщенной, и успеть побывать везде и вспомнить всё оказалось задачей не из легких. Тем не менее с ней попыталась справиться фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. 

Напомним, что в субботу, 17 мая, «Музейная ночь» (6+) продолжится в Доме-музее Германа Брахерта, Музее истории Советска, Доме-музее Лориса Коринта, Морском выставочном центре Музея Мирового океана и Историко-краеведческом музее им. Иванова в Гусеве. Для тех, кто «хочет больше ярких впечатлений», зоопарк, арт-резиденция «Дом молодёжи», замок Тапиау, Музей Калининградского кораблестроения и выставка «Сотворение» от Анненкирхе и арт-группы «Зерно» подготовили спецпроекты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter