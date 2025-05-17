Успеть всё: как проходила «Музейная ночь» в Калининграде (фото)

В пятницу, 16 мая, в Калининграде состоялась «Музейная ночь», в которой в этом году приняли участие восемь учреждений культуры: Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Музей Мирового океана, Кафедральный собор, Дом Китобоя, Историко-художественный музей, Музей «Фридландские ворота» и Балтийский филиал Пушкинского музея. Основной тематикой мероприятия были «Герои»: «„Герои“ — подвиг, увековеченный кистью и резцом. Почтим память героев и задумаемся о ценности мира и необходимости сохранения исторической правды для нашего будущего!» Гостям «Музейной ночи было на что посмотреть и в чем поучаствовать: реконструкции, концерты, игровые маршруты с элементами криптографии, всевозможные выставки, видеоарт, исторический веломаршрут и даже открытая органная репетиция — программа была более чем насыщенной, и успеть побывать везде и вспомнить всё оказалось задачей не из легких. Тем не менее с ней попыталась справиться фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Напомним, что в субботу, 17 мая, «Музейная ночь» (6+) продолжится в Доме-музее Германа Брахерта, Музее истории Советска, Доме-музее Лориса Коринта, Морском выставочном центре Музея Мирового океана и Историко-краеведческом музее им. Иванова в Гусеве. Для тех, кто «хочет больше ярких впечатлений», зоопарк, арт-резиденция «Дом молодёжи», замок Тапиау, Музей Калининградского кораблестроения и выставка «Сотворение» от Анненкирхе и арт-группы «Зерно» подготовили спецпроекты.